A Rússia terá tentado influenciar o sistema politico britânico durante a campanha do referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, sugere um relatório apresentado no Senado norte-americano, pelo Partido Democrata.

O relatório, intitulado Ataque Assimétrico de Putin na Democracia na Rússia e na Europa: Implicações para a segurança nacional norte-americana, indica que as leis financeiras das campanhas eleitorais britânicas não exigem a divulgação dos donativos políticos se estes forem de "proprietários de empresas não-britânicas que estejam integradas na União Europeia e façam negócio no Reino Unido."

Os democratas consideram que estas leis permitiram que "dinheiro proveniente dos russos fosse dirigido sem escrutínio suficiente para vários actores políticos britânicos."

O relatório salienta ainda que "alguns artigos jornalísticos de investigação que levantaram questões sobre a fonte de riqueza súbita e possivelmente ilícita que foi direccionada para a campanha "Leave" do Brexit."

A comissão eleitoral britânica já abriu um inquérito.

Os senadores consideram suspeito que o partido anti-europeísta Ukip e o seu líder, Nigel Farage, tenham por várias vezes "criticado as sanções europeias contra a Rússia e tecido elogios ao presidente russo Putin."

Os senadores referiram ainda um estudo da Universidade de Edimburgo que indica que as mais de 400 contas russas do Twitter que escreveram comentários sobre as eleições norte-americanas também o fizeram sobre o Brexit.

E salientaram também que, pelo menos, 203 milhões de euros em propriedades no Reino Unido adquiridas por russos estão sobre investigação policial, suspeitas de corrupção.