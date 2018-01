24.473: O número de vezes que deputados britânicos tentaram entrar em sites pornográficos

Em apenas cinco meses, entre Junho e Outubro do ano passado, os deputados da actual legislatura britânica fez 24.473 mil tentativas de acesso a sites pornográficos.

O número – cerca de 160 vezes por dia – foi revelado pelo próprio Parlamento depois de um pedido de informação pedido pela Press Information, motivado pelo escândalo sexual que levou à demissão do adjunto da primeira-ministra Theresa May, Damian Green.

Só em Setembro, o número de tentativas de entrada em sites pornográficos de computadores no Parlamento britânico foi de 9.467.

Mas as autoridades parlamentares garantem que a maioria das tentativas de acesso não é deliberada.

"Todos os sites pornográficos estão bloqueados pela rede informática do Parlamento. A grande maioria das tentativas de acesso não são deliberadas", disse ao The Guardian um porta-voz do parlamento.

"Há 8.500 computadores na rede do Parlamento, usados pelos deputados, pares e assistentes das Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Estes dados incluem aparelhos pessoais que entram na Internet sem fios do parlamento como convidados."