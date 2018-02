Nestes voos-treino, os pilotos controlam os aparelhos a apenas 75 metros de distância do solo, fazendo várias manobras.

Um vídeo partilhado no Twitter mostra dois aviões caça F-15 Eagle a sobrevoarem as montanhas do País de Gales a alta velocidade. As imagens, divulgadas na passada quinta-feira, já se tornaram virais naquela rede social.As aeronaves pertencem à 48.ª Esquadra da Força Aérea dos EUA, estacionada na base da Royal Air Force de Lakenheath, Suffolk, Inglaterra.