A mãe de Maëlys de Araújo reconheceu a menina luso-descendente desaparecida no final de Agosto dentro do carro do suspeito nas imagens de videovigilância que lhe foram mostradas pelas autoridades. Segundo o Le Parisien, Jennifer Cleyet-Marrel, viu as imagens do Audi A3 de Nordahl Lelandais e identificou a criança de nove anos devido à alça e ao corte do vestido, que a menina levara para o casamento.

A polícia já tinha percebido que Lelandais se fazia acompanhar por uma pessoa, sentada no banco do condutor, depois da boda – mas só após a visualização feita pelos pais – com a mãe a dar o detalhe decisivo – foi possível comprovar de quem se tratava. A defesa do suspeito dissera que era uma mulher, mas nunca fora identificada.

As imagens das câmaras de videovigilância parecem confirmar a tese das autoridades que apontam para que Lelandais tenha raptado, morto e feito desaparecer Maëlys , tudo no dia do desaparecimento. O carro do homem foi filmado a dirigir-se para a casa onde vivia com os pais e a ser lavado numa estação de serviço – onde se pode ver que o condutor teve especial cuidado com a limpeza do banco do condutor. Quando é captado a fazer o percurso inverso, o suspeito já não se encontra acompanhado.

Maëlys de Araújo estava com a família num casamento em Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França, no dia 27 de Agosto do ano passado, quando desapareceu. Lelandais já foi formalmente acusado do assassínio da criança, mas nega qualquer envolvimento, apesar de ter admitido ter estado com a menina no carro.