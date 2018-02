O Banco pede aos clientes que fiquem "atentos aos próximos comunicados" sobre "a reactivação da plataforma bancária".

O estatal Banco de Venezuela (BDV) está fora de serviço há dois dias devido a uma falha eléctrica que afectou o seu servidor principal, em Caracas, cidade onde começam a ser frequentes os apagões eléctricos. Em comunicado, o banco alerta os clientes que "por motivos alheios" todos os serviços do BDV "estão temporariamente suspensos".



A nota, publicado da instituição na Internet e divulgada também através da rede social Twitter, pede "desculpas pelos inconvenientes ocasionados" e pede aos clientes que fiquem "atentos aos próximos comunicados" sobre "a reactivação da plataforma bancária".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Pedimos disculpas a nuestros clientes y usuarios por las molestias causadas y agradecemos a nuestro personal por su compromiso y lealtad!</p>— Jose Morales (@JoseJMoralesU78) <a href="https://twitter.com/JoseJMoralesU78/status/964103602758344705?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Em declarações aos jornalistas, o presidente do BDV, José Morales, elogiou o esforço da equipa técnica para restabelecer a plataforma.



Na madrugada de quarta-feira, todos os serviços do BDV foram suspensos na sequência de uma falha eléctrica na torre principal do Banco de Venezuela, no centro de Caracas, que afectou as baterias que fornecem energia ao servidor principal.



Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas da população sobre oscilações de voltagem e apagões eléctricos, principalmente nas regiões do interior do país.



No entanto, também em Caracas, os apagões começam a ser cada vez mais frequentes, afectando os sistemas de comunicações e Internet, assim como o Metropolitano.



Nos últimos sete dias ocorreram pelo menos três grandes apagões na capital da Venezuela.