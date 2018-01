O gerente do restaurante garante, um egípcio, garante à imprensa local que não se lembra de problemas com turistas japoneses.

1,1 mil euros por quatro bifes, peixe frito, água e o serviço. Foi isso que um grupo de turistas japoneses pagou por uma refeição em Veneza, Itália.Segundo a imprensa italiana, citada pela BBC, quatro estudantes fizeram queixa na polícia após receberem a conta exorbitante nessa osteria perto da praça de San Marco, no coração da cidade.Três mulheres que estavam com o grupo decidiram ir almoçar a outro lugar. Contudo, também acabaram por pagar 350 euros por três pratos de marisco.O presidente da Câmara, Luigi Brugnaro, garantiu investigar o caso. "Vamos examinar este incidente. Queremos verificar se esta queixa é verdadeira". "Se este episódio vergonhoso for verdadeiro, faremos todos os possíveis para punir os responsáveis", acrescentou.