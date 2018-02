As paradas militares na Coreia do Norte são uma das armas de propaganda mais conhecidas do regime e são feitas pelos mais variados motivos, que vão desde os aniversários dos "pais" do país à inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno… na vizinha Coreia do Sul. Quem poderá repetir a ideia é o presidente dos EUA, Donald Trump, cujo mandato se tem caracterizado por um forte ataque ao regime de Pyongyang – aumentando de forma acentuada o clima de tensão e o receio de uma guerra nuclear.

Segundo a Casa Branca, o republicano quer criar um desfile militar para mostrar o poder militar dos EUA, destacando o seu papel de comandante supremo das forças armadas norte-americanas.

"O presidente Trump está totalmente solidário com os militares que todos os dias arriscam a vida para garantir a segurança do nosso país. Ele pediu ao Departamento da Defesa para estudar a criação de uma cerimónia na qual todos os americanos possam expressar o seu reconhecimento", declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, confirmando uma informação do diário The Washington Post.

A ideia do desfile não é algo novo na retórica de Trump. O milionário já defendia a ideia de uma parada militar em Washington antes da sua eleição e declarou-se particularmente impressionado com o desfile militar francês do 14 de Julho, quando foi recebido com grande pompa pelo presidente de França, Emmanuel Macron.

Na altura, Trump lançou a ideia de organizar um desfile semelhante em Washington a 4 de Julho, feriado nacional dos EUA. Em cima da mesa, existem outras datas: o Memorial Day, a 28 de Maio e o 11 de Novembro, Dia dos Veteranos.

Na altura, a decisão foi prontamente criticada e comparada às atitudes de regimes autocráticos. "Que desperdício absurdo de dinheiro! Trump comporta-se mais como um ditador que como um Presidente", disse o congressista democrata Jim McGovern.

Esta terça-feira, as críticas voltaram em força. Chefe do Conselho de Ética da Casa Branca durante a administração de George W. Bush, Richard Painter usou o Twitter para questionar a decisão, comparando-a a regimes inimigos (e recordando as críticas de Trump aos congressistas democratas que não aplaudiram o seu discurso do Estado da Nação): "Óptimo. Tal como na Coreia do Norte e na Rússia. Mas o que fazemos em relação àqueles traidores que não aplaudem o discurso do nosso Querido Líder?".









Foi George Bush pai que realizou a última parada militar em Washington – aconteceu em Junho de 1991 e pretendeu marcar o fim da Guerra do Golfo.

A ideia parece também não agradar às associações de militares veteranos. "Donald Trump têm vindo a demonstrar que tem tendências autoritárias, e isto é apenas mais um exemplo preocupante", defendeu o general reformado Paul Eaton, da VoteVets, acrescentando que o desfile não será para que os militares sejam saudados, mas sim para que os militares saúdem Trump.





"The military is not Donald Trump's to use and abuse this way. Our military is the very best in the world, they are not to be reduced to stagecraft to prop up Donald Trump's image" - former US Army general Paul Eaton via @votevets pic.twitter.com/Vsxw93oIpN — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 7 de fevereiro de 2018





A ideia traz ainda problemas de índole económica, recordou o The Washington Post, pois "o custo de destacar veículos de combate Abrams e equipamento de tecnologia de ponta para Washington pode vir a ascender aos milhões de dólares e os oficiais militares ainda não sabem como vão pagar isso".

Ainda assim, o Pentágono já está a tratar do dossier. "Estamos cientes do pedido [de Trump] e estamos a analisar detalhes específicos. Partilharemos mais informação ao longo do processo de planeamento", disse ao referido jornal o porta-voz do Pentágono, Thomas Crosson.