Os três juízes já votaram e pediram aumento da pena inicial, que se situava nos nove anos e meio de prisão.

Os três juízes revisores decidiram unanimemente condenar o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, pedindo 12 anos e um mês de prisão. Victor Laus, que terminou a sessão, foi o último a votar a favor da condenação.



Lula deveria ter "impedido esquemas de corrupção" e "em algum momento passou a tirar proveito da situação", afirmou o juíz, acrescentando que o antigo governante brasileiro "perdeu o rumo".



O segundo juiz revisor, Leandro Paulsen, afirmou no seu discurso que os magistrados tinham "provas fora de qualquer dúvida razoável" para confirmar os crimes de que Lula é acusado e, por isso, pediu o aumento da pena que o juiz Sergio Moro tinha aplicado em Julho de 2017 - de nove anos e meio de prisão para 12 anos e um mês.



O discurso de Paulsen veio no seguimento do relator João Pedro Gebran Neto, o primeiro dos juízes a votar esta tarde, que pediu uma ampliação da pena para 12 anos de prisão, num regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.



Nas ruas, alguns manifestantes vão celebrando a confirmação da condenação de Lula da Silva.





Comemoração em Curitiba pela condenação do ex-presidente Lula em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. pic.twitter.com/skS7dMYqpE — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 24 de janeiro de 2018







Uma bandeira gigante com a inscrição "Lula na cadeia" é estendida em frente ao Masp. pic.twitter.com/r0vlWOsUkr — Carla Jimenez (@carlajimenez9) 24 de janeiro de 2018







Ainda antes dos discursos,Luiz Inácio Lula da Silva afirmava acreditar na sua absolvição: "A única decisão que espero que é que eles, por 3 a 0, digam que o juiz Moro errou ao dar a sentença (...) Se isso não acontecer nós temos muito tempo para tentar mostrar que houve o equívoco e para mostrar as mentiras que foram adoptadas contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Lula", disse, falando no sindicato dos Metalúrgicos, em são Bernardo do Campo, em São Paulo.



