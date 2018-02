"Venderam-nos por 43 euros, monstruoso", disse Francesco Russo, filho de um dos três italianos desaparecidos desde 31 de Janeiro no México e que foram presos e entregues a um cartel de droga em Jalisco.

Quatro polícias mexicanos foram detidos por acusações de terem vendido os cidadãos italianos. Segundo as autoridades mexicanas, os agentes – três homens e uma mulher – confessaram ter "vendido" os italianos a um cartel de crime organizado de Tecalitlán, avança o El País. Contudo, desconhece-se o grupo que negociou com os polícias.

Familiares dos desaparecidos acusam as autoridades do México de terem entregado os homens aos criminosos. "A polícia mexicana é que é criminosa, não o meu irmão, nem o meu pai nem o meu primo", acusou Francesco Russo, que teme pela vida dos familiares, todos de Nápoles.

"Digam-nos onde eles estão, esperamos que estejam vivos", disse Gino Bergamé, porta-voz da família.

Em Itália têm sido organizadas marchas de protesto pelos três cidadãos.

Família nega envolvimento em crime organizado

Segundo os familiares dos desaparecidos, os três italianos entraram no México para realizar actividades comerciais e não turísticas. "Um deles foi preso num outro estado", confirmou um promotor mexicano. Vendedores de geradores eléctricos e comerciantes de produtos chineses, os três homens viajaram para o município do estado do oeste do México em negócios.

A 31 de Janeiro, segundo garantem os familiares, Raffaele foi o primeiro dos três italianos a desaparecer. Após duas horas, os outros dois tentaram encontrá-lo através da última localização GPS do carro, alugado por Raffaele. Nessa altura, Antonio, de 25 anos, e Vincenzo, de 29, foram cercados pela polícia - que os terá obrigado a segui-los.

As autoridades do México não revelaram os motivos pelos quais a polícia obrigou os dois italianos a segui-los, afirmando que o caso está sob investigação.

"Pedimos às autoridades italianas para intervir porque ninguém no México nos dá informações, ninguém nos ajuda a conhecer a verdade sobre a nossa família", escreveu no Facebook Ciro Bergamè, membro da família dos italianos que continuam desaparecidos.