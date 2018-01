Tiroteio em Amesterdão faz um morto

A polícia de Amesterdão, Holanda, está a reportar um tiroteio. Autoridades falam de pelo menos um morto e dois feridos.

A polícia de Amesterdão, Holanda, está a reportar um tiroteio em Grote Wittenburgerstraat, na capital holandesa. Segundo as autoridades, pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="nl" dir="ltr">Schietincident Grote Wittenburgerstraat:<br><br>1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.<br>Recherche is uitgebreid onderzoek gestart. <br>Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar.</p>— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) <a href="https://twitter.com/Politie_Adam/status/956972452625645568?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de janeiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ainda não há muitas informações sobre o incidente. De acordo com a imprensa local, as equipas de emergências estão no local.



A polícia está a investigar o incidente.