Testemunhas dizem que sentiram edifícios a abanar na Cidade do México

Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no México, pelas 17h40 (23h40 em Lisboa). De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o epicentro aconteceu a dois quilómetros de Oaxaca e atingiu uma profundidade de 43 quilómetros.



Testemunhas dizem à Reuters que sentiram um terramoto com muita intensidade. A protecção civil de Oaxaca afirmou que até ao momento não há registo de danos causados pelo sismo.



Os edifícios mais altos abanaram durante mais de um minuto na capital mexicana, sendo que abalo foi sentido até à Guatemala.



O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anuncia no Twitter que foram acionados os protocolos de segurança.





Por sismo de magnitud preliminar de 7, a 8 km al Noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, se han activado protocolos de @PcSegob. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 16 de fevereiro de 2018

Vídeos partilhados no Twiitter mostram algumas pessoas já na rua após o terramoto.





#MÉXICO: População assustada nas ruas após o poderoso terremoto. No ano passado, um tremor de magnitude 7.1 deixou mais de 350 mortos pelo país. pic.twitter.com/mn5FGqZrLG — RENOVA (@RenovaMidia) 17 de fevereiro de 2018