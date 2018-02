Sismo de 7.5 de magnitude na Papua Nova Guiné

Um sismo de 7.5 na escala de Richter atingiu, este domingo, a Papua Nova Guiné, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O abalo terá acontecido a dois quilómetros de profundidade.





Não há ainda registo de danos materiais ou humanos, nem foi emitido nenhum alerta de tsunami.

O epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) do tremor de terra foi localizado a 90 quilómetros a sul de Porgera, na província de Enga.