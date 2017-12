pub

Alexei Navalny é conhecido por toda a Rússia. Milhares consideram que é o único homem capaz de ter uma hipótese de derrotar o actual presidente, Vladimir Putin, nas eleições presidenciais a realizar em Março. Este domingo, milhares fizeram ouvir a sua presença ao reunirem-se em demonstrações em mais de 20 cidades russas.O colégio eleitoral russo explicou que era quase impossível Navalny, um advogado de 41 anos, conseguir ser um dos candidatos, sendo necessário "um milagre", já que o político da oposição tem registo criminal.Numa publicação num blog, Navalny escreveu que era "impossível fazer com que a oposição não participasse [activamente] nas próximas eleições". O político, bastante apoiado pelas gerações mais jovens, espera que a sua candidatura pressione o Kremlin a decidir que o seu nome pode constar nos boletins de voto.Putin, 65 anos, anunciou este mês que se vai candidatar de forma a tentar obter um quarto mandato presidencial. Caso vença, Putin deverá ser o presidente da Rússia até 2024, o que lhe conferirá o título de líder à mais tempo no poder desde o ditador Josef Estaline.Desde que chegou à ribalta que Navalny tem sido alvo de uma forte pressão institucional para o impedir de ganhar mais apoios, mas o advogado conseguiu sempre contornar a situação e tornou-se como que um símbolo de resistência para os membros da oposição. O próprio Navalny garante que é o único político russo que fez uma campanha política à moda tradicional das civilizações ocidentais democráticas, tentando obter votos em todas as regiões russas, mesmo as mais recônditas.Um dos vários pólos de manifestações públicas de apoio ao advogado de 40 situou-se nas margens do rio de Moscovo, junto às margens congeladas. Nesse local foi erigida uma tenda para acolher os apoiantes de Navalny que, apenas naquele lugar, chegaram a mais de 300.Segundo a legislação, Navalny deve conseguir 500 assinaturas de cada cidade para poder formalizar a sua candidatura. Só em Moscovo, a campanha do candidato teve mais de 700 pessoas a manifestarem publicamente o sue apoio apenas num dia, avança o jornal britânico The Guardian.