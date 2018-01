Um português morreu e sete ficaram feridos – um deles em estado grave - num acidente de viação em Salamanca, Espanha, na manhã deste domingo. O choque entre a carrinha portuguesa e um camião romeno ocorreu pelas 07h05 horas (06h05 horas em Portugal continental) no município de Robliza de Cojos, quando os portugueses regressavam a Portugal vindos de França.

A vítima mortal, segundo o Diário de Leiria, é Renato Santos, de 28 anos, que deixa um filho de ano e meio. O jovem será natural de Marrazes. O Jornal de Notícias avança que os portugueses envolvidos no acidente eram todos de Leiria e de Peniche.



A Cadena SER identificou seis dos sete feridos, através das iniciais: H.J.F.S (37 anos), F.M.T.X. (23), F.M.O.G. (48), P.A.F.A (32), A.R.P.E. (22) e J.M.B.S (49). Segundo o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, um dos feridos está em estado grave e os outros seis estão livres de perigo – um deles foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

Ao Diário de Notícias, o governante revelou que as vítimas do acidente trabalham em França, numa região próxima do Luxemburgo, e que regressavam a casa. As famílias das vítimas foram informadas do acidente pela GNR. "A investigação [do acidente] compete à Guardia Civil de Trânsito [espanhola], mas pediu apoio à GNR para contactar os familiares das vítimas", explicou fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda à Lusa.



O portal Salamanca 24 horas avançou que a vítima mortal conduzia a carrinha e terá adormecido ao volante, levando a viatura a embater de frente com o camião. A mesma fonte revelou que os ocupantes da carrinha foram projectados por não levarem o cinto de segurança, sendo que a vítima mortal se encontraria a cerca de 300 metros do veículo. Ainda assim as autoridades estão a investigar as causas do embate, não sendo conhecida nenhuma explicação oficial.

No camião de matrícula romena viajavam duas pessoas, que saíram ilesas do acidente.

As autoridades enviaram para o local várias equipas de socorro, tendo os feridos sido transportados para o Hospital Universitário de Salamanca.