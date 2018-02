Chama-se Nicolas de Jesus Cruz e é um ex-aluno da escola secundária.

O autor dos disparos desta quarta-feira numa escola secundária na Florida, EUA, já foi identificado. Nicolas de Jesus Cruz é um ex-aluno da Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas e tem apenas 19 anos.



De acordo com um professor, em declarações ao jornal Miami Heral, Nicolas Cruz seria uma "potencial ameaça".



O atirador, já detido pelas autoridades, fez pelo menos um morto e mais de 20 feridos.



O xerife do condado de Broward, Scott Israel, confirmou que o atirador é um antigo aluno, afirmando que o cenário encontrado na escola "foi horrível" e que este é "um dia catastrófico".



As autoridades da Florida afirmaram que o atirador abriu fogo na escola e causou "várias mortes", apesar de ainda não terem sido revelados os dados oficiais do número de vítimas mortais e feridos na ocorrência.



Segundo o diretor da escola, Robert Runcie, há "muitos mortos".