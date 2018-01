Desde o início do ano, a Islândia tornou-se o primeiro país do mundo a estabelecer, por lei, a igualdade salarial entre homens e mulheres. À frente do actual governo islandês está Katrín Jakobsdóttir, uma ecologista de 41 anos que fez uma coligação improvável com conservadores e centristas.

Em 2016, Jakobsdóttir foi considerada a política de maior confiança para os islandeses. Pacifista e feminista, a líder do Movimento Esquerda-Verde chegou ao poder após ser nomeada pelo presidente da Islândia, Gudni Johannesson.

Mesmo não tendo sido o seu partido a vencer as eleições, Katrín Jakobsdóttir formou uma coligação com os conservadores e centristas do Partido da Independência e do Partido Progressista. "Queremos liderar um governo que possa criar uma unidade ampla, com uma visão a longo prazo para a sociedade", disse ainda antes das eleições, segundo a AFP.

Natural de Reiquejavique, a primeira-ministra, a mais nova de três irmãos, é filha de um académico e de uma psicóloga. Casada com Gunnar Örn Sigvaldason, professor universitário, tem três filhos entre os seis e os 12 anos.

A primeira-ministra da Islândia estudou Filologia Islandesa e Francês, tendo feito um mestrado em literatura com tese sobre romance policial. Ao sair da universidade, fez trabalhos como jornalista até enveredar pela política.

Jakobsdóttir trabalhou depois na Câmara de Reiquejavique, tornando-se ministra na pasta da Educação, Ciência e Cultura, entre 2009 e 2013.

País obriga empresas a aplicar igualdade salarial até 2022

De acordo com as novas regras, as empresas privadas e as agências governamentais com mais de 25 funcionários são obrigadas a obter uma certificação oficial das políticas de igualdade salarial de género. Caso não o façam, serão multadas pelo estado.

A lei, aprovada por larga maioria em Junho, entrou em vigor apenas no início deste ano. A nação islandesa de 330 mil habitantes, liderada por Katrin Jakobsdottir, quer erradicar a diferenciação salarial até 2022.

As empresas com mais de 250 empresas têm de obter o certificado até ao final do ano. Contudo, as mais pequenas podem fazê-lo até 2021.

As associações empresariais reagiram negativamente à lei, argumentando que impõe demasiados custos.