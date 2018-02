Pode ser o fim da hora de Verão? Parlamento Europeu quer que acabe

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que pede à Comissão que avance com uma proposta para acabar com a hora de Verão.

O Parlamento Europeu quer acabar com o horário de Verão na Europa e pôs o tema a discussão. O organismo aprovou uma resolução não vinculativa onde pede à Comissão Europeia para reavaliar a prática. Segundo o Parlamento o fim da hora de Verão traria benefícios à saúde dos europeus.



Os deputados do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, pediram à Comissão Europeia que faça uma análise aprofundada da legislação europeia relativa à mudança horária e, se necessário, apresentar uma proposta para fazer esta alteração.



Na base desta proposta está um estudo realizado pelo Parlamento Europeu divulgado em Outubro de 2017, que defende que a mudança horária está associada a mudanças no bio-ritmo dos seres humanos, apesar de beneficiar a indústria dos transportes, promover actividades de lazer e de reduzir o consumo de energia.



A Comissão não se mostrou favorável à situação, com a comissária dos Transportes, Violeta Bulc, a defender que os benefícios para a saúde humana de maior exposição ao sol também têm de ser tidos em conta e que o apetite dos Estados-membros para mudar a legislação actual é limitado.



Caso a Comissão Europeia apresentasse mesmo uma proposta neste sentido, seria ainda necessário que a maioria dos parlamentos nacionais dos Estados-membros aprovassem a proposta, seguindo posteriormente para o Parlamento Europeu.