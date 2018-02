Durante os Jogos Olímpicos de Pyeongchang 2018, a coreografia do par de patinadores artísticos Yura Min e Alexander Gamelin, que competem pela Coreia do Sul, ficou em risco devido a uma falha no guarda-roupa.

Durante a prova, a parte de cima do fato da atleta de 22 anos, que prendia atrás do pescoço, soltou-se. Yura Min continuou a patinar, arriscando-se a que a parte de cima do fato lhe deixasse o peito à mostra.







"São os meus primeiros Jogos Olímpicos, a nossa primeira coreografia. Se o meu top descesse, teria sido um desastre", disse a atleta. "Estive muito nervosa com a hipótese de o fato sair".

Apesar do percalço, a patinadora levou a situação com leveza através Twitter, prometendo, com ironia, que vai coser o fato ao corpo.

"Apesar do mau funcionamento do guarda-roupa, diverti-me muito a competir no meu país natal. Prometo coser o fato ao corpo para a prova individual. Queria agradecer ao público por nos ter apoiado até ao fim. Não conseguiria tê-lo feito sem vocês", escreveu.





Despite the wardrobe malfunction, I had an amazing time competing in my home country! I promise to sew myself in for the individual event. I would like to thank the audience for keeping us going until the end. Couldn't have done it without you guys ? #grateful pic.twitter.com/B8UuRNgRMu — Yura Min (???) (@Yuraxmin) 11 de fevereiro de 2018







De acordo com a BBC, Yura Min compete pela Coreia do Sul, apesar de ter nascido na Califórnia. O americano Alexander Gamelin, seu parceiro, naturalizou-se sul-coreano para competir em Pyeongchang.



Veja um dos ensaios do par de patinadores:



