O papa Francisco criticou hoje os que desprezam as trabalhadoras domésticas, não lhes pagam um salário justo e pediu uma reflexão geral para analisar como a sociedade trata estas pessoas."Penso em tantas trabalhadoras domésticas que ganham o pão com seu trabalho: humilhadas, desprezadas", lamentou Francisco na homilia da missa celebrada diariamente na sua residência.Jorge Bergoglio contou que nunca esqueceu um momento que viveu em pequeno, quando a mãe de um amigo bateu na empregada que limpava a casa.O papa pediu que seja feita uma reflexão sobre a forma como são tratadas estas trabalhadoras, em casas particulares ou em instituições onde trabalham diariamente, e advertiu sobre a necessidade de mostrar coerência cristã e se comportar bem com os outros."Não se pode, por um lado, falar com Deus e, por outro lado, falar com o diabo", advertiu.