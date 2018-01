Pais que viveram com filho morto um mês condenados a multa de 990 euros

Os pais de uma criança de oito anos que morreu vítima de um grave ataque de asma, sem receber ajuda médica, foram condenados a uma multa de 990 euros.

Segundo o El País, Bruce Edwin Hopkins e Schrell Darlene Hopkins foram condenados a 11 meses com multa diária de três euros por homicídio por negligência pouco grave, por não terem levado o filho ao hospital por terem convivido com o cadáver do menino durante um mês.