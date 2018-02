Foi divulgado esta sexta-feira, dia 2 de Fevereiro, o memorando do congressista republicano que preside à Comissão de Serviços de Informação da Câmara dos Representantes norte-americano, Devin Nunes.





Lê-se no documento que, em Julho de 2016, durante a campanha presidencial norte-americana, o FBI pediu autorização a um juiz federal para fazer escutas a Carter Page, um funcionário da campanha de Trump suspeito de ser agente russo. Segundo o memorando, o FBI terá omitido que a informação que tinham sobre Carter Page, e que seria a justificação para espiar o funcionário de Trump, vinha de intel paga à campanha da então candidata democrata Hillary Clinton.



Segundo o memorando, os investigadores do FBI foram "parciais" e "anti-Trump". Quando fez o pedido de escuta, o FBI omitiu intencionalmente a relação com a campanha de Hillary Clinton. Depois, usaram o material de Christopher Steele, ex-espião britânico contratado pelos democratas norte-americanos. "Steele estava desesperado para que Donald Trump não fosse eleito", lê-se no documento.





Além disso, o memorando também levanta suspeitas sobre a segunda pessoa mais importante do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, por ter assinado o pedido de escuta a Carter Page.



Contudo, a oposição já veio criticar este documento. Para os democratas, o objectivo de Donald Trump é desacreditar e enfraquecer a investigação sobre o envolvimento da Rússia na sua campanha presidencial. Recorde-se que, após este memorando, Trump poderá despedir Rosenstein, vice procurador-geral norte-americano, com o poder para demitir o procurador especial que lidera as investigações às alegadas interferências russas , actualmente Robert Mueller. Este sábado, perguntaram a Trump se demitiria Rosenstein, ao que o presidente respondeu: "Tire as suas próprias conclusões".



Recorde-se que Devin Nunes, o redactor deste memorando, afastou-se em Abril de 2017 da investigação sobre a influência russa nas eleições norte-americanas de 2016. O luso-descendente alegou que, apesar de as acusações de não ser um investigador imparcial serem "inteiramente falsas e politicamente motivadas", seria no melhor interesse do comité afastar-se temporariamente da investigação.

O memorando, cuja divulgação já levou os democratas a exigir a demissão de Devin Nunes, levanta "preocupações relacionadas com a legitimidade e legalidade de certas interacções entre o Departamento da Justiça e o FBI" em relação à investigação da alegada interferência russa nas eleições e a ligação entre a campanha de Donald Trump e o Kremlin. Mas afinal, quais são as principais ideias deste polémico memorando de três páginas e meia?