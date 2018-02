As autoridades moçambicanas vão introduzir 15 variedades de batata-doce melhoradas nos campos da província de Nampula.

A medida faz parte de um projecto de sete anos, que arrancou em 2014, em parceria com a organização não governamental Feed The Future (FTF) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), beneficiando as famílias - a maioria dos agregados moçambicanos pratica agricultura de subsistência.



Prevê-se que 102 mil famílias tenham acesso a ramas das novas variedades de batata-doce, a par de formação sobre a cultura por forma a torná-la mais eficiente, de acordo com informação consultada hoje pela Lusa.



As novas variedades são mais ricas em vitaminas A, C, potássio e ajudam a reforçar o sistema imunitário.



De acordo com a Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Nampula, a desnutrição crónica é um problema de metade de população da província, sendo 43% dos afectados crianças com menos de cinco anos de idade.



Dados preliminares do Censo 2017 indicam que Nampula possui uma população calculada em 6,1 milhões de habitantes.