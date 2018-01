Múmia encontrada há 43 anos era antepassada de Boris Johnson

A revelação foi feita depois da realização de testes de ADN levados a cabo por uma equipa de cientistas e historiadores. Os mesmos testes deram 99,8% de hipóteses de a múmia e os descendentes da família Bischoff serem da mesma família.



A BBC refere que os investigadores acreditam que Anna Catharina Bischoff morreu vítima de uma intoxicação por mercúrio, produto químico que tem preservado o corpo depois de centenas de anos.

Uma múmia encontrada há 43 anos na igreja Barfüsser, em Basileia, durante umas obras de restauro viu finalmente a sua identidade revelada. É Anna Catharina Bischoff, uma mulher da nobreza daquela cidade suíça que nasceu em 1719 e morreu em 1787, aos 68 anos. E é uma antepassada de Boris Johnson, o actual ministro dos Negócios Estrangeiros inglês.Segundo a BBC, Anna Catharina Bischoff teve sete filhos, mas só dois deles sobreviveram na infância. Uma das filhas casou-se com Christian Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein. Cinco gerações depois, Marie Luise von Pfeffel casou-se com Stanley Fred Williams. A filha Yvonne casou-se por sua vez com Osman Wilfred Johnson Kemal e o filho de ambos, Stanley Johnson, é o pai do actual ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson.Johnson é então o hepta-neto de Anna Catharina.