Vanessa Trump terá sido levada para o hospital "por precaução". A informação foi confirmada pela polícia de Nova Iorque.

Vanessa Trump, mulher do filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, foi hospitalizada após abrir uma carta que continha "pó branco", avançou a Fox News. A informação foi confirmada pela polícia de Nova Iorque.

A mulher de Donald Trump Jr., que terá sido levada para o hospital "por precaução", abriu a carta endereçada ao marido.



A Associated Press confirmou a hospitalização da nora de Trump através do Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Police: Donald Trump Jr.'s wife taken to New York hospital after opening letter containing white powder.</p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/963119809201344518?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

