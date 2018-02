Os Médicos Sem Fronteiras anunciaram hoje que demitiram 19 funcionários do 24 que foram acusados de abuso sexual no ano passado.

A organização francesa, que conta com 40 mil colaboradores, fez o anúncio na mesma altura em que a britânica Oxfam foi acusada de ter recorrido a prostitutas no Haiti, depois do terramoto em 2010.

O escândalo levou o governo britânico a ameaçar cortar com apoios financeiros a organizações que não cumprem a lei.

Os Médicos Sem Fronteiras receberam 146 queixas, 40 das quais de abusos ou assédio sexual. "Dois destes casos foram situações de abuso sexual ou assédio de funcionários contra não-funcionários (pacientes ou membros da comunidade) ", disse a organização em comunicado.

"No total, dos 24 casos de assédio sexual, 19 foram demitidos."

A organização não revelou os locais onde foram cometidos os abusos, nem se foram feitas queixas nas autoridades.