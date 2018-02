Na sequência de novos bombardeamentos das forças governamentais sírias contra Ghouta oriental, pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira.





"Pelo menos 13 pessoas morreram em Douma [principal cidade da região de Ghouta oriental], entre as quais três crianças", refere o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.Segundo a organização não-governamental, o regime de Damasco lançou no passado domingo uma série de bombardeamentos de campanha contra posições rebeldes em Ghouta, admitindo-se que está a preparar uma ofensiva terrestre. Pelo menos 320 civis morreram desde o início do ataque de artilharia nesta região.

Também esta quinta-feira, a chanceler alemã condenou o assassinato de civis na Síria. Angela Merkel pediu que a Rússia e o Irão usem toda a influência para evitar o "massacre" que o regime está a levar a cabo em Ghouta, bastião rebelde nos arredores de Damasco.





"A luta de regime que não é contra os terroristas, mas sim contra a sua própria população. A morte de crianças, a destruição de hospitais. Tudo isto é um massacre que tem de ser condenado", disse Merkel numa declaração dirigida ao Bundestag.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu também a suspensão imediata das hostilidades. O Conselho de Segurança da ONU vai votar esta semana uma proposta de resolução para decretar uma trégua de trinta dias na Síria.



Com Lusa.