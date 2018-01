Jovem português desaparecido na Alemanha já foi encontrado

Desaparecido desde o dia 21 de Janeiro, Tiago Machado foi encontrado pela mãe na rua.

Tiago Machado, o jovem português de 20 anos, que desapareceu em Munique no passado domingo, já apareceu. Segundo a irmã Soraia explicou na rede social Facebook, foi a mãe do jovem que o encontrou na rua.



"O Tiago já apareceu, foi encontrado na rua pela minha mãe , quero agradecer a todas as pessoas que foram incansáveis estes dias e ajudaram a partilhar", pode ler-se na publicação.



No mesmo texto, Soraia agradece o apoio de todos os que tentaram ajudar a encontrar o irmão e deixou duras críticas às autoridades alemãs: "quero só frisar que a polícia não fez rigorosamente nada nem uma informação sobre o caso nos deram, foi preciso a minha mãe ir para lá para o encontrar".



Tiago Machado desapareceu domingo em Munique, a cerca de oito quilómetros da cidade onde vive, Garching. Na altura, fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou que o Consulado Geral em Estugarda contactara as autoridades do Estado da Bavier e fora informado de que estavam em curso investigações dirigidas pela Polícia Criminal da cidade de Neufarm bei Freising, revelou então o Diário de Notícias.