O ministro dos Transportes de Israel, Yisrael Katz, defendeu a extensão da linha ferroviária de alta velocidade até à zona de Kotel, em Jerusalém, onde pretende construir uma estação com o nome Donald Trump.O plano de Katz prevê três quilómetros de linha subterrânea e a edificação de duas estações sob a Cidade Velha de Jerusalém junto ao Muro de Kotel, avançou a Associated Press.O ministro dos Transportes israelita propôs que a estação tenha o nome do presidente norte-americano, que reconheceu Jerusalém como capital de Israel.

Avner Ovadia, porta-voz do ministro dos Transportes, informou que o projecto, caso seja aprovado, vai custar mais de 700 milhões de dólares, demorando quatro anos a ser construído.





Segundo a AP, o mais provável é que o projecto seja contestado pela "comunidade internacional" que não reconhece a soberania de Israel sobre Jerusalém Ocidental.