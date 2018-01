Após semanas bloqueado pelas autoridades devido a protestos contra o governo, o serviço de mensagens instantâneas Telegram está este domingo de novo acessível no Irão.A aplicação pode ser novamente usada nos telefones móveis sem necessidade de utilizar redes privadas virtuais ou outras ferramentas para contornar o filtro do governo local, segundo a agência Efe.Também a agência oficial do Irão, IRNA, informou que as autoridades eliminaram na noite de sábado as restrições impostas ao serviço de mensagens.A rede social Telegram tem mais de 40 milhões de utilizadores no Irão, tendo sido utilizada para convocar os protestos que ocorreram no final de Dezembro contra o aumento de preços e a corrupção.Essas manifestações originaram vários distúrbios, tendo morrido cerca de duas dezenas de pessoas. Mais de mil iranianos foram detidos.Esmail Yabarzade , o vice-ministro iraniano da Administração Interna, disse a 31 de Dezembro que o bloqueio da rede era temporário. "Quando há algum conflito é natural o uso de algumas ferramentas para controlar as concentrações ilegais", disse na altura.Também o Instagram foi bloqueado temporariamente pelo governo na altura dos protestos, que se prolongaram por seis dias.