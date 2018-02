"A informação devia ter sido reencaminhada para o FBI em Miami, onde os apropriados passos de investigação seriam tomados. Determinámos que estes protocolos não foram seguidos", assumiu a polícia federal norte-americana

Uma pessoa próxima de Nikolas Cruz - o jovem de 19 anos que matou 17 pessoas esta quarta-feira num escola secundária na Florida - revelou os planos do suspeito ao FBI em Janeiro. Em comunicado, publicado esta sexta-feira, a polícia federal admite ter falhado, por não ter seguido a pista nem ter passado a informação que recebeu à delegação de Miami.



"A informação devia ter sido reencaminhada para o FBI em Miami, onde os apropriados passos de investigação seriam tomados. Determinámos que estes protocolos não foram seguidos", confessou a polícia federal norte-americana, no documento.



De acordo com a Reuters, a informação da pessoa próxima de Nikolas Cruz dava conta que o autor dos disparos desta quarta-feira tinha armas, tinha feito publicação suspeitas nas redes sociais e poderia levar a cabo um tiroteio numa escola.



No comunicado, o FBI assume que deveria ter lidado com a informação como "potencial ameaça à vida".



O jovem de 19 anos era conhecido na zona como um miúdo problemático, que tinha sido expulso da escola por violência, tinha uma obsessão por armas, gostava de alvejar animais e já tinha recebido tratamento por problemas de saúde mental.