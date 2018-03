A rede social baniu uma publicação que partilhava a fotografia da Vénus de Willendorf.

Em 2016 o Facebook censurou a fotografia de uma rapariga nua a fugir de um ataque de napalm, no Vietname. Agora a política de censura da rede social afectou uma das mais antigas estátuas conhecidas. O algoritmo do Facebook apagou uma imagem de uma escultura com mais de 25.000 anos, informando que se trata de uma representação de cariz pornográfico.



A estátua em causa - Vénus de Willendorf - representa um corpo feminino nu e foi descoberta em 1908, na Áustria — num local de escavações arqueológicas perto da localidade que lhe dá o nome. O corpo foi esculpido em calcário oolítico e colorido com ocre vermelho, sendo um símbolo de fertilidade. A estátua está em exposição no Museu de História Natural de Viena.



A fotografia da obra de arte foi apagada depois da activista italiana Laura Ghinda ter feito uma partilha no Facebook onde a mesma aparecia reproduzida. O Facebook não demorou a ser apagada, alegadamente, por apresentar "conteúdos impróprios".



A polémica chegou aos ouvidos do director do museu que pediu à rede social que permita que a obra seja livremente partilhada na rede social tal como está em exposição há mais de um século.Christian Koeberl assegura que "nunca houve queixas de nenhum visitante em relação à nudez da estatueta". "Não há qualquer motivo válido para ocultar ou cobrir a nudez da obra, nem no museu, nem nas redes sociais."



O surgimento deste caso voltou a ressuscitar a memória de quando, em 2011, o Facebook apagou, sem pré-aviso, a conta de um utilizador francês por este ter partilhado a consagrada A Origem do Mundo, obra do pintor realista francês Gustave Courbet.