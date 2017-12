Uma explosão num supermercado em São Petersburgo, na Rússia, faz "vários feridos", confirma a polícia russa, citada pela agência AFP, sem adiantar as eventuais causas do incidente.

Segundo a RT, mais de 50 pessoas foram evacuadas. A mesma televisão avança que há pelo menos 10 feridos.

#BREAKING Blast in supermarket in Saint Petersburg, Russia, several injured: police