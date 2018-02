Uma forte explosão destruiu um apartamento e uma loja de conveniência, este domingo, em Leicester, Reino Unido. As autoridades trataram o caso como um "incidente grave", tendo pedido às pessoas que evitassem a zona da explosão, visível a uma grande distância.



Para o local, foram prontamente enviadas equipas de resgate e salvamento e as autoridades continuam a realizar buscas não só nos destroços dos dois edifícios, mas também na paragem de autocarros em frente ao local da explosão. Ao final do dia, na rede social Twitter, os hospitais de Leicester divulgaram que foram admitidas nos serviços de saúde da cidade seis pessoas, duas das quais em estado considerado "crítico".



Update on Hinckley Road fire, #Leicester:

University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21 — Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) 25 de fevereiro de 2018





A explosão já está a ser investigada pelas autoridades, mas os primeiros indícios apontam para a possibilidade de uma fuga de gás estar na origem da explosão. À Sky News, algumas fontes garantiram estar descartada a possibilidade de estar perante um atentato terrorista.



Ao The Guardian, Kat Pattison disse ter ouvido um grande estrondo e que a casa "abanou toda". "Se não fosse o estouro, tinha achado que era um terramoto", assumiu.