Larry Nassar foi acusado de cometer abusos sexuais a menores durante mais de 20 anos. Entre as vítimas estão Simone Biles e McKayla Maroney.

O antigo médico da selecção de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, foi condenado a uma pena de prisão entre os 40 e os 175 anos, na sequência do escândalo de abusos sexuais.



A justiça norte-americana provou que Nassar aproveitou o seu cargo no mundo da ginástica para abusar sexualmente de menores durante mais de 20 anos. Entre as suas vítimas estão várias atletas de topo, tais como a quádrupla campeã olímpica de ginástica Simone Biles.



Esta não é a primeira vez que Nassar tem problemas com a Justiça. O suspeito de 54 anos foi condenado, em Dezembro de 2017, a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil. Além disso, também se declarou culpado de agredir sexualmente Jordyn Wieber, medalha de ouro olímpica em Londres2012, e as colegas na equipa Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney.



