Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 de fevereiro de 2018

We are monitoring the horrible unfolding situation in Broward County, Florida with reports of a shooting at a local high school. #Sayfie — Marco Rubio (@marcorubio) 14 de fevereiro de 2018









Pelo menos 16 pessoas morreram e 20 ficaram feridas num tiroteio numa escola na Florida, nos Estados Unidos da América, avança a CNN. Estão dezenas de polícias junto à Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, a 72 quilómetros de Miami, incluindo a polícia de intervenção.Segundo o jornal Miami Herald, o chefe dos bombeiros locais confirmou a morte de, pelo menos, uma pessoa. Mas o senador da Florida, Bill Nelson, disse ao canal de televisão MSNBC haver "vários mortos". Fontes polícias já terão confirmado 16 pessoas sem vida.O superintendente escolar do condado de Broward confirmou a notícia. "Há numerosas fatalidades. É uma situação terrível", disse Robert Runcie.A Casa Branca já reagiu. "As minhas orações e condolências às famílias das vítimas do terrível tiroteio da Florida", escreveu o presidente Donald Trump no Twitter. "Nenhuma criança, professor ou qualquer outro deveria sentir-se inseguro numa escola norte-americana."A RT esteve em directo com imagens do local:A escola, com 3100 alunos, foi encerrada.Uma mensagem divulgada nas redes sociais pelo gabinete do xerife refere que o "atirador já foi preso".Várias ambulâncias, veículos dos bombeiros e carros da polícia estão esta noite (20h40 em Lisboa) na escola. "Estamos a acompanhar a evolução desta terrível situação no condado de Broward, na Florida, com relatos de tiroteio na escola", disse o senador da Florida, Marco Rubio.O suspeito, um ex-aluno de 18 anos, foi detido pelas autoridades já fora da zona escolar e não ofereceu resistência.