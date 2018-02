Este desenho permitiu a identificação de um suspeito de roubo

Apesar do desenho parecer algo infantil, as autoridades lembraram-se de Hung Phoc Nguyen, de 44 anos. A descrição e o modo de operar (modus operandi) do suspeito ajudaram a polícia a fazer a ligação e, quando apresentaram uma fotografia à testemunha, este identificou-o rapidamente.

Podia ser um esboço para uma personagem de banda-desenhada, mas era mesmo um retrato-robô de um homem acusado de roubo e a polícia apanhou o suspeito a partir do desenho. Episódio insólito aconteceu na Pensilvânia, EUA.Num relatório policial podia ler-se: "Apesar de o desenho fornecido pela testemunha poder parecer amador e animado, conseguiu, aliado à descrição fornecida, avivar a memória de um investigador que se lembrou do suspeito".O homem era suspeito de ter retirado dinheiro de uma banca no Central Market enquanto fingia ser um empregado. A descrição falava de um homem nos seus 30 anos, com cerca de um metro e meio de altura e de origem sul-africana ou asiática. Teria também cabelo preto e liso por cima das orelhas e com um queixo pontiagudo.