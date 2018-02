Costumam ser estudantes universitárias e membros do esquadrão de propaganda do regime norte-coreano. Entre as cheerleaders está Ri Sol-ju, esposa do líder norte-coreano.

Com os Jogos Olímpicos de Inverno à porta, as cheeleaders da Coreia do Norte já chegaram à Coreia do Sul, país anfitrião desta edição, que arranca no dia 9 a 25 de Fevereiro na Coreia do Sul.



Esta claque feminina é muito importante para o país. Composto por mulheres na casa dos 20, escolhidas a dedo pelo regime de Pyongyang, as cheerleaders da Coreia do Sul têm a "aparência e a ideologia certa" para a Coreia do Norte. Segundo a BBC, costumam ser estudantes universitárias e membros do esquadrão de propaganda do regime norte-coreano, cujo passado foi analisado pente a fino pelo governo de Kim Jong-un, de forma a garantir que as jovens não têm ligação possível a desertores da Coreia do Norte.



Entre as cheerleaders está Ri Sol-ju, esposa do líder norte-coreano, Kim Jon-Un. Sol-ju já fora cheerleader em 2005, durante o Campeonato Asiático de Atletismo.