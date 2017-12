O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque a uma igreja copta de Mar Mina, em Helwan, nos subúrbios a sudeste da capital egípcia, Cairo, que provocou pelo menos nove mortes.



O grupo terrorista reivindicou através do canal de Telegram Amaq, que serve como agência oficial dos jihadistas. A nota publicada declara que o ataque foi levado a cabo por um "destacamento de segurança pertencente ao EI", segundo a tradução da empresa SITE Intel, que monitoriza actividades extremistas a nível global.

Nota do EI no Amaq

Recorde-se que um homem disparou, esta sexta-feira, contra várias pessoas que se encontravam no interior de uma igreja copta no Cairo, capital do Egipto. Segundo número oficiais do ministério do Interior egípcio, estão confirmadas nove mortes.



Além das nove mortes, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outro oficial da Polícia, afirmou o porta-voz do ministro da

Saúde, Khaled Megdahed.

O atirador foi morto pelas forças de segurança. Um segundo agressor foi preso pouco depois, ficando ferido ao er perseguido pelas forças de segurança.