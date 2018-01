A imagem de uma criança refugiada síria a olhar para a montra de um ginásio comoveu o dono de um ginásio (e utilizadores do Twitter), que rapidamente se uniram para a ajudar.

Muhammad Hussein deparou-se com um ginásio enquanto caminhava pelas ruas de Adiyman, Turquia. Era o segundo dia de 2018 e o frio de Janeiro contrastava com os chinelos que aquele refugiado sírio estava a usar. Enquanto olhava para a montra daquele ginásio, Hussein foi fotografado. A imagem tornou-se viral e mudou-lhe a vida.



A imagem foi captada por Omer Yavuz, um carpinteiro de 28 anos, que se comoveu com a imagem. "Partiu-me o coração e queria partilhá-la com toda a gente", indicou o jovem ao BuzzFeed News.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="tr" dir="ltr">Bu foto hakkinda birsey yaz <a href="https://t.co/0CbwJnVA6F">pic.twitter.com/0CbwJnVA6F</a></p>— Inci Caps (@incicaps) <a href="https://twitter.com/incicaps/status/948670070112292864?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de janeiro de 2018</a></blockquote>

Yavuz não foi o único a sentir-se comovido. A imagem chegou ao dono do ginásio, Mustafa Kucukkaya, que partilhou a imagem na sua conta de Instagram pessoal e pediu para encontrarem o rapaz. Após encontrá-lo, o rapaz recebeu uma subscrição vitalícia para o ginásio.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd0Gcf3FDMb/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd0Gcf3FDMb/" target="_blank">Türk halki duyarlidir, duygusaldir, vicdanlidir. nemutlu türküm diyene. yapilan yardimlar için cok mutluyuz. muhammed kardesimize yardim eden herkese minnettariz.çocugun yüzündeki mutluluga bakarmisiniz#adiyaman</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/kucukkaya.olimpiyatspor/" target="_blank"> Mustafa Küçükkaya</a> (@kucukkaya.olimpiyatspor) a <time datetime="2018-01-11T15:23:30+00:00">11 de Jan, 2018 às 7:23 PST</time></p></div></blockquote>

O rapaz chama-se Muhammad Hussein, tem 12 anos e veio da cidade síria de Deir Azzor. Ele não sabia da existência daquela fotografia. "Ficou a saber de tudo lá no ginásio", explicou o homem. Ele e a família sobrevivem com vivem na pobreza. Além da subscrição, ainda receberá apoio financeiro, uma vez que dezenas de pessoas querem dar apoio.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdkWvw0FCNR/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/BdkWvw0FCNR/" target="_blank">#adiyaman aradigimiz kardesimizi bulduk bütün isadamlarida yardimda bulunacak Bizde ömür boyu üyelik sozümüzde durduk çok sükür.</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/kucukkaya.olimpiyatspor/" target="_blank"> Mustafa Küçükkaya</a> (@kucukkaya.olimpiyatspor) a <time datetime="2018-01-05T12:38:06+00:00">5 de Jan, 2018 às 4:38 PST</time></p></div></blockquote>