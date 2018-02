Espanha não fez quaisquer consultas ao Governo de Portugal para uma possível autorização da mina de urânio a céu aberto, em Retortillo, Salamanca. Madrid só admite esta hipótese na construção de uma fábrica associada ao projecto

Espanha não fez quaisquer consultas ao Governo de Portugal para uma possível autorização da mina de urânio a céu aberto, em Retortillo, Salamanca. Madrid só admite esta hipótese na construção de uma fábrica associada ao projecto.



A informação consta na carta enviada pelo gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, à comissão parlamentar de Ambiente, que tinha pedidios informações sobre a mina.



Recorde-se que hoje, o presidente desta comissão, Pedro Soares, e outros deputados estiveram na região de Retortillo, preocupados com os impactos desta mina e possíveis efeitos para o ambiente e para a saúde.



O Governo de António Costa diz ter recebido as primeiras informações sobre o projecto e a fábrica em Abril de 2016. "As autoridades espanholas informaram ainda que fora considerado não ser necessário realizar consultas transfronteiriças, atendendo à distância do projecto à fronteira de Portugal."



Retortillo situa-se a cerca de 60 quilómetros da fronteira portuguesa, em Vilar Formoso.



Espanha admitiu, ainda assim, "a possível participação" portuguesa "no processo de autorização de construção da fábrica" associada à mina, acrescenta a carta.



À agência Lusa, Pedro Soares pediu uma posição de firmeza da parte do Governo de Lisboa em todo este processo.



O Governo garantiu ainda que o processo de licenciamento da mina de urânio, a céu aberto, "está muito longe" de estar concluído.



Com Lusa.