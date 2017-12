Encontrado corpo de jovem desaparecida em 2016

Diana Quer, aos 18 anos, desapareceu na região da Galiza. Agora, o suspeito do crime indicou a localização do corpo, confessando ter tentado violar Diana para depois a estrangular.

Em Agosto de 2016, Diana Quer, aos 18 anos, desapareceu na região da Galiza. Após meses de investigação, o corpo da jovem foi encontrado este domingo.

As buscas pela espanhola terminaram em Abril, depois de o caso ter sido arquivado. Agora, o suspeito do crime indicou a localização do corpo, confessando ter tentado violar Diana para depois a estrangular, avança o El País.

Na madrugada de 22 de Agosto de 2016, a jovem desapareceu na localidade de A Pobra do Caramiñal, na Corunha, onde passava férias com a mãe e com a irmã. Na altura, as autoridades descartaram a possibilidade de rapto, acreditando que Diana tinha fugido. Em Abril de 2017 o caso foi arquivado por falta de provas.

Contudo, novas diligências levaram à detenção de um dos principais suspeitos, que agora confessou o crime.

José Enrique Abuín Gey, conhecido como "El Chicle", assumiu a autoria do crime, revelando às autoridades espanholas o local onde tinha escondido o cadáver da rapariga – num antigo edifício industrial em Rianxo.

Inicialmente, "El Chicle" disse à polícia ter atropelado acidentalmente Diana e que, com medo, decidiu esconder o cadáver na mala do carro. As autoridades não acreditaram nas palavras do homem de 41 anos, prosseguindo com o interrogatório.

Depois, Gey confessou ter visto Diana sozinha na rua, tentando violá-la – quando a jovem resistiu, o homem estrangulou-a e desfez-se do corpo.

A versão corresponde aos indícios iniciais. Diana Quer, às 2h40 do dia 22 de Agosto, enviou uma mensagem a uma amiga onde dizia: "Estou a ficar com medo, um cigano está a chamar-me".