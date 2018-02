O julgamento de um dos maiores traficantes de droga no mundo, o mexicano El Chapo, foi marcado por um juiz federam norte-americano para 5 de Setembro.

Joaquin Guzman, conhecido como El Chapo, de 60 anos, é acusado de ser o líder do cartel de droga Sinaloa e de vender cocaína, heroína e metanfetaminas globalmente.

El Chapo é acusado ainda de ser um dos responsáveis pela guerra entre cartéis de droga e que já provocaram a morte a mais de 100.000 pessoas na última década.

O juiz Brian Cogan decidiu que as identidades dos jurados, que serão seleccionados a partir de 23 de Março, não serão conhecidas pelos advogados nem pelo arguido.

Guzman aproveitou a ocasião para reclamar sobre as condições da sua cela. Os advogados do traficantes garantem que a saúde do arguido, que se encontra detido em solitária há meses, está a deteriorar-se rapidamente.

El Chapo foi detido em Janeiro de 2016 durante uma operação das autoridades mexicanas, depois de ter fugido de uma casa onde se encontrava escondido por túneis. A sua deportação para os Estados Unidos foi efectuada em Janeiro do ano passado.