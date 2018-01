Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, está preso há um ano, em Nova Iorque... e ainda não conseguiu fugir, tarefa que parece impossível devido às medidas de segurança que foram tomadas.A 19 de Janeiro, El Chapo foi colocado numa cela de 18 metros quadrados, com a luz sempre acesa, sendo vigiado 24 horas por dia, completamente isolado do resto do mundo. "O único contacto que tem é com os guardas, mas estes não lhe respondem, declarou o advogado do criminoso, Eduardo Balarezo.A segurança é de tal forma apertada que nem sequer a equipa de advogados de El Chapo pôde ver a cela onde o cliente ficou. A primeira visita familiar já foi feita em Agosto, oito meses depois de estar preso. Só voltou a ver a família a 21 de Dezembro.El Chapo está a ser constantemente vigiado pelas autoridades norte-americanas para impedir que o criminoso de 60 anos volte a fugir ou que consiga controlar o seu negócio relacionado com droga a partir da prisão, como fazia no México.Em 2001, El Chapo conseguiu a sua primeira fuga da prisão de Puente Grande, México. Saiu escondido no carro da lavandaria, depois de seis anos de prisão. Ao todo, o criminoso subornou 15 trabalhadores da prisão para conseguir fugir. Em 2015, fugiu da prisão de Almoyola, através de um túnel que levou meses a ser escavado.Segundo as autoridades norte-americanos, a fortuna de El Chapo ascendia a 14.000 milhões de dólares.