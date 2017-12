Doze mortos em atentado suicida em funeral no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram e 14 ficaram feridas este domingo na sequência de um ataque suicida.

"O balanço mais recente é de doze mortos e catorze feridos", disse Attaullah Khogyani, o porta-voz do governo de Nangarhar, à France-Presse.



Segundo o responsável, o número de mortos do atentado pode ainda aumentar, já que alguns dos feridos se encontram em estado grave.