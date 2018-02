O autor de um tiroteio hoje num liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no Estado norte-americano da Florida, foi detido pela polícia, anunciou a polícia do condado de Broward.A polícia não adiantou a identidade do suspeito nem as circunstâncias da detenção.O gabinete do xerife precisou, num 'tweet', que "até ao momento existem pelo menos 14 vítimas".Segundo o diretor da escola, Robert Runcie, há "muitos mortos".