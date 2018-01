Kevin Halligen, o detective privado acusado de enganar os pais de Madeleine McCann, a criança inglesa que desapareceu no Algarve a 3 de Maio de 2007, foi encontrado morto e "coberto de sangue", na casa da namorada perto de Guilford, em Inglaterra.

"Fomos chamados para uma morada em Cobbett Hill Road, em Guilford, na segunda-feira, após termos recebido o alerta de que um homem de 50 anos estaria mal", revelou um porta-voz da polícia ao Daily Mail, garantindo que não há suspeita de envolvidos no assassinato. "A morte está a ser tratada como inexplicada e a informação será encaminhada para a medicina legal a seu tempo", acrescentou a mesma fonte.

Maddie desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de Maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve. Halligen foi contratado pelo casal para procurar a criança, através do fundo criado com esse objectivo pelos McCann e acabou por ser acusado de desviar, para fins pessoas, mais de 500 mil euros.

O detective, que se gabava de ser um "verdadeiro James Bond", terá usado o dinheiro desviado para comprar roupas caras e outros artigos de luxo e, ainda, para viajar com a namorada.