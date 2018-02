Procurador responsável pelo caso fala aos jornalistas.

Os restos mortais da luso-descendente Maëlys de Araújo já foram encontrados. O procurador responsável pelo caso, Jean-Yves Coquillat, esclareceu alguns pormenores da investigação esta tarde, em conferência de imprensa.



O suspeito Nordahl Lelandais que se confessou esta quarta-feira levou as autoridades ao local onde estava o corpo da criança.



O Le Parisien avança que foram encontrados restos de sangue no carro do ex-militar, que corresponde ao ADN de Maëlys. o suspeito terá pedido, posteriormente, para ser ouvido pelos magistrados.



Segundo o jornal Le Dauphiné Libéré, que cita fonte próxima do caso, esta quarta-feira foi "um dia crucial" para a investigação, em que foi dado "um avanço muito significativo".



O Le Monde confirma que Nordahl Lelandais terá confessado mesmo o crime e conduzido a polícia até um novo local de buscas.



O suspeito conduziu os agentes, juízes de instrução e o procurador de Grenoble a uma zona de escavações em Saint-Franc, alegando não se recordar exactamente do local onde depositara o corpo da criança, escreve o Dauphine.