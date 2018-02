Coreia do Norte: Guterres é subordinado dos EUA

A Coreia do Norte acusa António Guterres de ser subordinado dos Estados Unidos, por este ter dito que as sanções impostas pelo Conselho de Segurança à Coreia são "absolutamente essenciais".

A Coreia do Norte criticou esta sexta-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por apoiar sanções para pressionar o país a entrar em negociações com os Estados Unidos sobre a desnuclearização, referindo que tem actuado como um subordinado.



A Missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas referiu, numa declaração, que não haveria problema nuclear na península coreana se não houvesse uma "política hostil" dos Estados Unidos e se não existisse "chantagem ou ameaças nucleares".



A missão considerou que as declarações de António Guterres na Conferência de Segurança de Munique, em 16 de fevereiro, foram "imprudentes" e com uma "mentalidade inflexível baseada em preconceito extremo sem qualquer consideração de imparcialidade".



"Não disse uma única palavra contra os Estados Unidos, que são os principais culpados por todo o agravamento da situação actual", referem, considerando António Guterres com um subordinado dos Estados Unidos.



O secretário geral das Nações Unidas disse que, pela primeira vez desde a Guerra Fria, o mundo enfrenta a "ameaça de um conflito nuclear". António Guterres afirmou que as sanções sucessivamente mais duras impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para pressionar a Coreia do Norte são "absolutamente essenciais de ser mantidas".



"Mesmo que as relações entre as duas Coreias tenham melhorado, vamos ser claros, essa não é a questão central que estamos a enfrentar. A questão central continua a ser a questão da desnuclearização", disse.



A Missão da Coreia do Norte pediu a Guterres para "refrear o seu comportamento" e entender que a ameaça nuclear é dos EUA, que está a desenvolver armas nucleares mais sofisticadas e relatou a "sua ambição para ataques nucleares preventivos" contra o Norte.



"Se António Guterres realmente quiser resolver o problema nuclear na península coreana, deve apelar ao Conselho de Segurança para promover o melhoramento das relações inter-coreanas e desencorajar os países vizinhos de perturbar o processo", conclui.