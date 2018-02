O diretor nacional dos Serviços Secretos norte-americanos, Dan Coats, advertiu esta terça-feira que o programa nuclear norte-coreano representa uma "ameaça real" para os Estados Unidos."É preciso ter em mente que este problema existe, é bem real para os Estados Unidos", disse Dan Coats durante uma audição no Congresso norte-americano.Segundo o responsável, interrogado pelos membros da Comissão de Inteligência do Senado, é chegada a hora de "tomar uma decisão sobre como responder [a esta ameaça] que se se aproxima"."O nosso objetivo é chegar a um acordo pacífico. Nós exercemos pressão máxima sobre a Coreia do Norte de maneiras diferentes", disse o responsável norte-americano.O líder norte-coreano, King Jong Un, equipara "qualquer esforço para fazê-lo desistir das suas armas nucleares a uma ameaça existente para a sua nação e, especialmente, para a sua liderança", de acordo com Dan Coats, que lamentou a "natureza provocatória e a instabilidade manifestada por Kim".