Em 2013, um cirurgião queimou as suas iniciais nos fígados de dois pacientes durante um transplante. Agora, a Justiça britânica condenou o cirurgião a um ano de serviço comunitário e uma multa de 10 mil libras (11.265 euros).Segundo o jornal The Guardian, Somin Bramhall usou um laser coagulador de gás argônio - usado para estancar hemorragias no fígado durante operações - e marcou as iniciais SB no órgão dos pacientes.Bramhall admitiu os crimes e foi condenado em Dezembro de 2017 por um tribunal de Birmingham, no Reino Unido. "As duas (operações) foram longas e difíceis. Admito que nessas duas ocasiões o acusado estava cansado e nervoso, o que pode ter afectado o seu julgamento", disse o juiz durante a leitura da sentença. Segundo o juiz, este crime foi "um abuso de poder e uma traição à confiança dos pacientes".Uma das vítimas foi operada novamente, após outros cirurgiões detectarem as iniciais no seu órgão.Segundo o procurador Tony Badenoch, este caso não tem precedentes no direito penal: Bramhall marcou intencionalmente os doentes quando estes estavam sob o efeito da anestesia.O médico em causa escreveu as iniciais dos doentes em Fevereiro e Agosto de 2013, quando trabalhava no hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, no Reino Unido. O caso foi descoberto quando um outro colega, durante uma outra cirurgia, descobriu as iniciais que tinha deixado. Contudo, as marcas do laser não afectaram o funcionamento do fígado do paciente.